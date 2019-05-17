Посольство РФ: фильм Би-би-си об отравлении Скрипалей рискует стать пропагандой

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Художественный фильм про отравления в Солсбери и Эймсбери, который собирается снять британская вещательная корпорация Би-би-си, рискует стать дополнительным пропагандистским инструментом, навязывающим политическую версию инцидентов. Такое мнение в пятницу высказали в посольстве РФ в Лондоне, отреагировав на планы Би-би-си.

"Мы внимательно ознакомимся с этой картиной, когда она выйдет на экраны. Вместе с тем хотели бы посоветовать создателям фильма брать за основу исключительно реальные события и официальную, заслуживающую доверия информацию следствия. Как известно, итоги расследования до настоящего времени так и не были представлены ни российской стороне, ни широкой общественности. В этих условиях фильм рискует стать дополнительным пропагандистским инструментом, навязывающим политическую версию инцидентов, не подкрепленную никакими доказательствами", - отметили в российском диппредставительстве.

Здесь также в очередной раз подчеркнули, что "Россия, как и прежде, решительно настроена на установление истинных причин произошедшего с Сергеем и Юлией Скрипалями и будет продолжать требовать от британских властей предоставить полную официальную информацию об инциденте, а также о судьбе российских граждан, в доступе к которым посольству по-прежнему отказывают".

30 июня 2018 года британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, выступил с предположением, что они отравились боевым нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", которым 4 марта того же года в соседнем городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице, при этом Роули 20 июля был выписан из госпиталя. 4 сентября Организация по запрещению химического оружия сообщила в своем докладе, что Стерджес умерла от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.