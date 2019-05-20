В Крыму ждут от Зеленского оценку действий Порошенко по блокаде полуострова

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что от нового президента Украины Владимира Зеленского ждут оценку действий его предшественника в отношении Крыма, в частности по энергетической и продовольственной блокаде полуострова.

Ранее Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, официально вступил в должность. В своей речи после принятия присяги Зеленский заявил, что Украина в Крыму и на Донбассе потеряла "не только территорию, но и, главное, - людей", а жители этих регионов "не чужие для Украины".

"Выражаясь медицинским языком, Зеленский правильно говорит о симптомах, но не понимает причины заболевания. Да, все пять лет Украина унижала севастопольцев и крымчан за их выбор, за наш демократический выбор в 2014 году. Устраивались водная, энергетическая, продовольственная блокада полуострова, которые создавала Украина, а своих граждан спасала Россия. И, надеюсь, Зеленский даст оценку действиям своего предшественника, желательно, с привлечением международного суда", - сказал Белик ТАСС.

При этом он подчеркнул, что "осознание того, что Украина делала с жителями Севастополя и Крыма, не поможет вернуть полуостров".

"Мы вернулись в Россию по велению сердца, потому что тут наша Родина. Этого Зеленский не поймет никогда и никогда не сможет вернуть полуостров. Новому президенту стоит обратить внимание на внутренние проблемы, на экономику, на активную миграцию молодежи из Украины, на инфляцию, на долги перед МВФ. С Крымом вопрос закрыт, нужно подвести черту под этим вопросом и развивать Украину в новых границах, выстраивая нормальные добрососедские отношения с Россией, с единственным партнером Украины", - добавил депутат.

Ситуация на полуострове

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. На компании, работающие на полуострове или сотрудничающие с крымскими предприятиями, стали накладывать санкции западные страны. В 2014 году Украина в одностороннем порядке прекратила передачу воды по Северо-Крымскому каналу. Кроме того, было нарушено энергоснабжение полуострова от украинских источников питания и, по некоторым оценкам, которые ранее приводили власти региона, общий ущерб от энергетической блокады составил около 4 млрд рублей.

В настоящее время все эти проблемы активно решаются. Запущено автомобильное движение по Крымскому мосту, соединившему полуостров с материковой частью РФ. Благодаря строительству энергомоста через Керченский пролив и двух ТЭС решена проблема дефицита электроэнергии. Премьером РФ Дмитрием Медведевым перед властями Крыма и учеными РАН поставлена задача разработать способы решения проблем с водоснабжением полуострова.