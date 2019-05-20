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В Крыму ждут от Зеленского оценку действий Порошенко по блокаде полуострова

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик также подчеркнул, что новому украинскому президенту стоит обратить внимание на внутренние проблемы своей страны

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что от нового президента Украины Владимира Зеленского ждут оценку действий его предшественника в отношении Крыма, в частности по энергетической и продовольственной блокаде полуострова.

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Ранее Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, официально вступил в должность. В своей речи после принятия присяги Зеленский заявил, что Украина в Крыму и на Донбассе потеряла "не только территорию, но и, главное, - людей", а жители этих регионов "не чужие для Украины".

"Выражаясь медицинским языком, Зеленский правильно говорит о симптомах, но не понимает причины заболевания. Да, все пять лет Украина унижала севастопольцев и крымчан за их выбор, за наш демократический выбор в 2014 году. Устраивались водная, энергетическая, продовольственная блокада полуострова, которые создавала Украина, а своих граждан спасала Россия. И, надеюсь, Зеленский даст оценку действиям своего предшественника, желательно, с привлечением международного суда", - сказал Белик ТАСС.

При этом он подчеркнул, что "осознание того, что Украина делала с жителями Севастополя и Крыма, не поможет вернуть полуостров".

"Мы вернулись в Россию по велению сердца, потому что тут наша Родина. Этого Зеленский не поймет никогда и никогда не сможет вернуть полуостров. Новому президенту стоит обратить внимание на внутренние проблемы, на экономику, на активную миграцию молодежи из Украины, на инфляцию, на долги перед МВФ. С Крымом вопрос закрыт, нужно подвести черту под этим вопросом и развивать Украину в новых границах, выстраивая нормальные добрососедские отношения с Россией, с единственным партнером Украины", - добавил депутат.

Ситуация на полуострове

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. На компании, работающие на полуострове или сотрудничающие с крымскими предприятиями, стали накладывать санкции западные страны. В 2014 году Украина в одностороннем порядке прекратила передачу воды по Северо-Крымскому каналу. Кроме того, было нарушено энергоснабжение полуострова от украинских источников питания и, по некоторым оценкам, которые ранее приводили власти региона, общий ущерб от энергетической блокады составил около 4 млрд рублей.

В настоящее время все эти проблемы активно решаются. Запущено автомобильное движение по Крымскому мосту, соединившему полуостров с материковой частью РФ. Благодаря строительству энергомоста через Керченский пролив и двух ТЭС решена проблема дефицита электроэнергии. Премьером РФ Дмитрием Медведевым перед властями Крыма и учеными РАН поставлена задача разработать способы решения проблем с водоснабжением полуострова.

Теги
УкраинаРоссияБелик, Дмитрий АнатольевичКрымЗеленский, Владимир Александрович
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