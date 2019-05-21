МИД РФ назвал возможные санкции США против "Северного потока - 2" негодным инструментом

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Москва считает негодным политическим инструментом возможные санкции Вашингтона в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" по доставке российского газа в страны ЕС. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях VI Европейской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Наша позиция известна: "Северный поток - 2" - это абсолютно коммерчески обоснованный проект, который отвечает энергетическим интересам Европы, - подчеркнул дипломат. - Подобные заявления [о возможных санкциях США в отношении "Северного потока - 2"] - это негодный политический инструмент, чтобы США обеспечили себе более выгодные условия для экономической деятельности, а попросту говоря, заставить европейцев покупать более дорогой американский газ".

"Все эти заявления в цепи беспрецедентного нажима на европейцев, которым просто выкручивают руки и не дают реализовать проект, который направлен на их собственные интересы, - отметил собеседник агентства. - В конечном счете все зависит от того, насколько сами европейцы смогут занять позицию, которая, прежде всего, отвечает их интересам, а не геополитическим конституциям, которые на сегодняшний день множатся в головах людей в Вашингтоне".

Ранее во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". Как известно, США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Белый дом неоднократно грозил ввести санкции в отношении проекта и его европейских участников. Власти США заявляли, что сами собираются поставлять в Европу сжиженный газ.