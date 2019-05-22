Слуцкий после призывов исключить Россию из ООН посоветовал Супрун проверить мозг и память

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал проявлением полной некомпетентности призывы и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун исключить Россию из Совета Безопасности ООН.

"Призывы украинского и.о. министра здравоохранения исключить Россию из ООН - махровейшая некомпетентность. Мне страшно за страну, в правительстве которой присутствуют настолько необразованные люди", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

Глава комитета посоветовал Супрун "перечитать базовые основы истории за курс средней школы, вспомнить, какие государства стояли у истоков Организации объединенных наций и какова роль Совета Безопасности". "Россия - преемница СССР, и делать такие заявления в наш адрес - по меньшей мере, безграмотно", - указал Слуцкий.

"После таких слов и.о. главы Минздрава Украины, по-моему, не мешает проверить собственное здоровье, в первую очередь состояние памяти и мозговую деятельность", - добавил депутат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Супрун "русофобом" и "провокатором", которая принесла больше вреда "не России, а украинскому народу".

Во вторник Супрун, выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, призвала страны - члены ВОЗ и другие международные организации "говорить "нет" российским деньгам, которые наполняют западные счета". В противном случае они "рискуют стать заложниками Кремля", сказала и.о. министра.

Она также заявила, что ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока та не вернется к системе международного права, а также призвала сохранить и даже расширить санкционный режим в отношении России.