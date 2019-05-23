В Совфеде призвали НАТО меньше вмешиваться в дела России, не зная историю Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Призыв вывести российские войска из Крыма демонстрирует некомпетентность главы военного комитета НАТО и незнание истории Крыма, заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

"Стюарт Пич - человек некомпетентный, что в принципе характерно для руководства НАТО, стран Евросоюза, США. Они очень плохо знают историю Крыма, ее национальный состав. Я уверен, судя по его заявлениям, он не знает о том, что российская армия базировалась беспрерывно в Крыму на протяжении более 200 лет. Поменьше бы они вмешивались в дела других суверенных государств, больше было бы порядка в мире", - сказал ТАСС сенатор.

По его словам, полуостров воссоединился с Россией законно и справедливо, а заявления представителей НАТО "пустые".

"Такие заявления на внутреннего пользователя и, в частности, адресованы тем странам, которые относятся агрессивно к РФ. Это пустые заявления, за этим ничего не последует. Европейские и американские деятели невысокого уровня мышления, невысокого понимания того, что в мире происходит. У них так - сила есть, ума не надо", - добавил Цеков.