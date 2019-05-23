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НАТО: Россия должна освободить украинских моряков и "уйти из Крыма"

Начальники генштабов Североатлантического альянса провели встречу с бывшим начальником Генштаба Украины Виктором Муженко
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Россия должна освободить украинских военных моряков и "уйти из Крыма". Об этом говорится в распространенном в среду заявлении председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича.

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"Россия должна немедленно освободить украинские корабли и моряков, задержанных в ноябре прошлого года в водах у Азовского моря", - заявил он.

"НАТО никогда не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым...", - говорится в заявлении.

Начальники генштабов Североатлантического альянса на полях заседания военного комитета НАТО провели встречу с бывшим начальником Генштаба Украины Виктoром Муженко, уволенным 21 мая с этой должности указом нового украинского лидера Владимира Зеленского. В Брюсселе не стали комментировать факт проведения встречи с генералом без полномочий.

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