НАТО: Россия должна освободить украинских моряков и "уйти из Крыма"

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Россия должна освободить украинских военных моряков и "уйти из Крыма". Об этом говорится в распространенном в среду заявлении председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича.

"Россия должна немедленно освободить украинские корабли и моряков, задержанных в ноябре прошлого года в водах у Азовского моря", - заявил он.

"НАТО никогда не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым...", - говорится в заявлении.

Начальники генштабов Североатлантического альянса на полях заседания военного комитета НАТО провели встречу с бывшим начальником Генштаба Украины Виктoром Муженко, уволенным 21 мая с этой должности указом нового украинского лидера Владимира Зеленского. В Брюсселе не стали комментировать факт проведения встречи с генералом без полномочий.