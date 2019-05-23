Посольство России объяснило позицию Москвы в отношении резолюции ООН по островам Чагос

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Россия поддержала решение Генеральной Ассамблеи ООН о прекращении контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане, исходя из процесса деколонизации и руководствуясь принципами равноправия. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС заявили в посольстве РФ в Лондоне, объяснив российскую позицию по резолюции Генассамблеи ООН, основанной на консультативном заключении Международного суда о правовых последствиях отделения архипелага Чагос от Маврикия в 1965 году.

"Российская Федерация проголосовала "за", поскольку данная резолюция рассматривается в рамках процесса деколонизации. Россия как продолжатель СССР последовательно поддерживает этот процесс, основываясь на принципах равноправия и самоопределения народов", - сказал пресс-секретарь российского диппредставительства.

Генассамблея ООН в среду большинством голосов приняла резолюцию о прекращении контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане. За документ проголосовали 116 стран, включая Россию, против - 6 (в том числе США и несколько африканских государств), воздержались - 56. В понедельник Международный суд ООН вынес решение, что отделение архипелага Чагос от Маврикия в 1965 году являлось незаконным.

Великобритания в 1965 году отделила архипелаг Чагос от остальной части Маврикия, являвшегося тогда британской колонией. Сам Маврикий три года спустя обрел независимость, однако Чагос остался британской территорией. В 1966 году США арендовали самый большой остров архипелага Диего Гарсиа и построили на нем свою авиабазу. Все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы.