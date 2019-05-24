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Отставка Терезы Мэй

Косачев: слухи о возможном преемнике Мэй на посту премьер-министра не внушают оптимизма

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что дальнейшее развитие событий в двусторонних отношениях будет зависеть от того, кто займет этот пост

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Дальнейшее развитие отношений РФ с Великобританией после отставки премьер-министра Терезы Мэй будут зависеть от того, кто займет эту должность, возможные кандидатуры на этот пост не внушают оптимизма. Такое мнение в пятницу высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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"Дальнейшее развитие событий в двусторонних отношениях будет зависеть от того, кто займет освобождающееся кресло премьера. Слухи пока разные. И они большей частью, увы, тоже не внушают оптимизма", - написал Косачев в пятницу на своей странице в Facebook.

"Нам уходящая премьер-министр запомнится прежде всего скандальным "хайли лайкли" - то есть недоказанными обвинениями в адрес России, на основании которых целый ряд европейских стран принял вполне конкретные действия по выдворению российских дипломатов", - добавил сенатор.

По его мнению, ноу-хау Мэй стало ориентиром для многих других западных стран, "которые не считают нужным утруждать себя строгими доказательствами, когда речь заходит о России". "Поэтому не думаю, что у нас будут слишком горевать по поводу ухода Мэй", - предположил Косачев.

Тереза Мэй объявила в пятницу, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, при этом она будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори. Она также заявила о том, что кампания по избранию нового лидера консерваторов начнется 10 июня.

О претендентах

Фаворитом борьбы за лидерство в рядах тори эксперты называют экс-главу британского МИД Бориса Джонсона. Согласно информации агентства Reuters, букмекерские конторы расценивают его шансы стать новым премьер-министром в 40%. Далее в списке потенциальных претендентов следуют бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб (14%), за ним - министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, экс-лидер Палаты общин Андреа Лидсом и нынешний глава МИД Джереми Хант (по 7% у каждого), а также действующий глава МВД Саджид Джавид (3%).

Теги
Косачев, Константин ИосифовичВеликобританияРоссияДжонсон, БорисМэй, ТерезаХант, ДжеремиОтставка Терезы Мэй
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