Сенатор Ковитиди: только суд РФ может принимать решения об инциденте в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Инцидент с украинскими моряками, произошедший в Керченском проливе в ноябре 2018 года, могут рассматривать только российские суды, так как речь идет о происшествии в территориальных водах России. Так в субботу член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала решение Международного трибунала по морскому праву с требованием освободить украинских военнослужащих.

"Юрисдикция должна быть российская, потому что это произошло в пределах территориальных вод РФ, и в этом случае данное решение суда не является обязательным для России, потому что юрисдикция применена неверно", - сказала она. Ковитиди обратила внимание, что обращение Украины в международный арбитражный суд противоречит Конвенции ООН по морскому праву, которая исключает "возможность задействовать предусмотренные конвенцией процедуры разрешения споров в случаях, аналогичных керченской провокации".

"Сегодня для нас чрезвычайно удивительно, что она [Украина - прим. ТАСС] в нарушение ранних принятых договоренностей и своей позиции обратилась в суд, который не уполномочен рассматривать настоящий спор", - добавила сенатор.

Как сообщил первый заместитель главы Госсовета Крыма Ефим Фикс, решение трибунала в данном случае идет вразрез с международным правом, так как речь не о гражданских, а о военных кораблях.

"Безусловно, Россия руководствуется своим национальным законодательством и строго следует требованиям национального законодательства, которые согласованы с международным правом, поэтому я уверен, что Россия не будет выполнять все, что там придумал морской трибунал", - сказал он.