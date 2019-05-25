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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Сенатор Ковитиди: только суд РФ может принимать решения об инциденте в Керченском проливе

Она также обратила внимание, что обращение Киева в международный арбитражный суд противоречит Конвенции ООН по морскому праву

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Инцидент с украинскими моряками, произошедший в Керченском проливе в ноябре 2018 года, могут рассматривать только российские суды, так как речь идет о происшествии в территориальных водах России. Так в субботу член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала решение Международного трибунала по морскому праву с требованием освободить украинских военнослужащих.

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"Юрисдикция должна быть российская, потому что это произошло в пределах территориальных вод РФ, и в этом случае данное решение суда не является обязательным для России, потому что юрисдикция применена неверно", - сказала она. Ковитиди обратила внимание, что обращение Украины в международный арбитражный суд противоречит Конвенции ООН по морскому праву, которая исключает "возможность задействовать предусмотренные конвенцией процедуры разрешения споров в случаях, аналогичных керченской провокации".

"Сегодня для нас чрезвычайно удивительно, что она [Украина - прим. ТАСС] в нарушение ранних принятых договоренностей и своей позиции обратилась в суд, который не уполномочен рассматривать настоящий спор", - добавила сенатор.

Как сообщил первый заместитель главы Госсовета Крыма Ефим Фикс, решение трибунала в данном случае идет вразрез с международным правом, так как речь не о гражданских, а о военных кораблях.

"Безусловно, Россия руководствуется своим национальным законодательством и строго следует требованиям национального законодательства, которые согласованы с международным правом, поэтому я уверен, что Россия не будет выполнять все, что там придумал морской трибунал", - сказал он.

Теги
УкраинаРоссияКовитиди, Ольга ФедоровнаКрымНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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