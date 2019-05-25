Косачев назвал решение трибунала по керченскому инциденту нелегитимным

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам назвал нелегитимным решение Международного трибунала по морскому праву ООН (МТМП) об освобождении украинских моряков и судов, которые арестованы после инцидента в Керченском проливе. По его мнению, России следует отстаивать свою позицию и дальше.

"Решение Международного трибунала по морскому праву, удовлетворившего требование Украины о возврате кораблей и освобождении экипажей, арестованных в прошлом году в связи с попыткой незаконного пересечения российской границы, не может считаться легитимным, поскольку данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается", - написал он в субботу на странице в Facebook.

"Поэтому России следует по-прежнему отстаивать свою позицию, а все попытки Украины интернационализировать конфликтную ситуацию и представить ее в виде неадекватных действий России надо отметать и дальше", - добавил глава комитета.

По словам сенатора, новой власти Украины было бы разумнее признать ошибочность действий своих предшественников и решать вопросы в рамках применимых к данному случаю норм права. Он напомнил, что Россия и Украина при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года сделали специальные заявления, которые исключают рассмотрение керченского инцидента в рамках предусмотренных этим документом процедур. "Именно на это указал, кстати, и наш судья в трибунале в своем особом мнении", - обратил внимание Косачев.

Глава международного комитета СФ подчеркнул, что это дело двух сторон, "одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур". "Не случайно Руслан Хомчак, новый глава украинского Генштаба, подтвердил, что отправлять суда в Керченский пролив тогда было опасно, и по данному делу есть вопросы к командующему ВМС Украины Игорю Воронченко", - добавил Косачев.

Ранее Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три конфискованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению инстанции, отсутствие представителей российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело. Кроме того, трибунал постановил, что Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.