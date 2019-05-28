Эксперт: Себастьян Курц должен бороться за пост канцлера Австрии на следующих выборах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Себастьян Курц, правительство которого отправлено в отставку по итогам вынесенного ему вотума недоверия, должен бороться за лидерство в своей партии, чтобы победить на следующих парламентских выборах. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС во вторник высказал научный директор Германо-российского форума, эксперт клуба "Валдай" Александр Рар.

"В Австрии снова начинается избирательная кампания, - отметил аналитик, напомнив, что до выборов в Австрии осталось три месяца, в ходе которых страной будет управлять так называемое правительство экспертов. - Курцу нужно бороться. Сейчас главная задача, чтобы Австрийская народная партия (АНП) вновь выдвинула его в качестве кандидата в канцлеры, хотя не факт, что это произойдет. В Европе действует партийная демократия, и если партия победит на выборах, тогда у него будет шанс, чтобы вернуться во власть".

"На мой взгляд, Курц сделал стратегическую ошибку, когда выгнал из правительства своего партнера - правопопулистскую Австрийскую партию свободы (АПС). Тем самым он фактически остался без правительства, без большинства в парламенте. Он думал, что социал-демократы, то есть главные оппозиционеры, не выступят против него, но их руководство договорилось с правыми популистами и свергли Курца", - продолжил политолог.

По его словам, решение парламента не стало неожиданностью. "Интрига вокруг Курца обозначилась уже давно: АПС просто обиделась на него за то, что он выгнал ее из правительства, поэтому проголосовали против него, а социал-демократы не могли простить ему того, что он в свое время создал коалиционное правительство вместе с правыми, а не с ними. Теперь они ему отомстили", - считает собеседник агентства.

При этом, по его мнению, отставка правительства Курца не вызовет каких-либо негативных событий в жизни Австрии. "Экономического кризиса в стране нет. Если бы он был, люди выходили бы на улицы, ну а в нынешних условиях они сидят по домам и просто наблюдают за происходящим на экранах своих телевизоров. Ничего страшного в Австрии не произойдет", - убежден Рар.

Кроме того, он полагает, что президент Австрии сможет выступить в качестве фактора стабильности на фоне правительственного кризиса. "В Австрии большая роль принадлежит президенту. Александер Ван дер Беллен - активный и дееспособный президент, сейчас он постарается выступить в качестве стабилизатора обстановки", - сказал эксперт.