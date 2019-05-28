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Обострение обстановки в Косове

Слуцкий назвал ситуацию в Косове правовым беспределом

Председатель комитета Госдумы по международным делам считает, что власти Косова занимались притеснением сербского населения под предлогом борьбы с преступностью

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал ситуацию в Косове, где во вторник во время силовой акции спецназа были задержаны 23 человека, в том числе россиянин, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощенков, правовым беспределом.

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"В Косове не прекращается правовой беспредел. Запад признанием независимости Приштины открыл ящик Пандоры и спровоцировал создание черной дыры в самом центре Европы, где продолжает твориться беззаконие и разгул криминала", - заявил Слуцкий журналистам.

Глава комитета не исключил, что "под предлогом якобы борьбы с преступностью власти самопровозглашенного Косова занимались притеснением сербского населения". "Подобные действия со стороны косовоалбанской верхушки", по мнению депутата, "снова провоцируют межэтнический конфликт, ведут к новому пожару на Балканах".

Задержание Краснощенкова Слуцкий назвал абсолютно незаконным. "С учетом иммунитетов, которые дает работа в международных организациях, его арест вообще является неправомерным ни с какой стороны", - подчеркнул он. Слуцкий пообещал, что в Госдуме будет следить за развитием ситуации.

Спецназ непризнанного Косова во вторник утром вторгся в северные муниципалитеты, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения.

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