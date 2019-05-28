Посольство России осудило статьи в британских СМИ об "агрессивной политике" РФ в Арктике

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Британские СМИ искажают реальное положение вещей, публикуя статья о якобы агрессивной российской политике в Арктике. Об этом говорится в комментарии, распространенном во вторник пресс-службой посольства РФ в Лондоне.

Оснований для конфликтов в Арктике нет, согласия - тоже

Итоги Арктического совета. Оснований для конфликтов в Арктике нет, согласия - тоже

"В очередной раз мы становимся свидетелями искажения реального положения вещей. Надуманно раздуваемый сюжет вокруг "агрессивно доминирующего" российского присутствия в Арктике - пример недобросовестной подачи материала [британскими газетами], - В последние дни эта тема развивается в контексте спуска на воду атомного ледокола "Урал". Хотели бы разъяснить, что строительство ледоколов для использования в указанном регионе продиктовано жизненно важной необходимостью круглогодичного обеспечения навигации по Северному морскому пути".

В посольстве поясняют, что Севморпуть является важной транспортной артерией, и, будучи прибрежным государством, Россия отвечает за безопасность и регулирование судоходства по Севморпути, следуя Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.