Посольство России осудило статьи в британских СМИ об "агрессивной политике" РФ в Арктике

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Британские СМИ искажают реальное положение вещей, публикуя статья о якобы агрессивной российской политике в Арктике. Об этом говорится в комментарии, распространенном во вторник пресс-службой посольства РФ в Лондоне.
"В очередной раз мы становимся свидетелями искажения реального положения вещей. Надуманно раздуваемый сюжет вокруг "агрессивно доминирующего" российского присутствия в Арктике - пример недобросовестной подачи материала [британскими газетами], - В последние дни эта тема развивается в контексте спуска на воду атомного ледокола "Урал". Хотели бы разъяснить, что строительство ледоколов для использования в указанном регионе продиктовано жизненно важной необходимостью круглогодичного обеспечения навигации по Северному морскому пути".
В посольстве поясняют, что Севморпуть является важной транспортной артерией, и, будучи прибрежным государством, Россия отвечает за безопасность и регулирование судоходства по Севморпути, следуя Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
"Россия неоднократно заявляла о своей последовательной позиции в отношении недопущения милитаризации Арктики и снятия военно-политической напряженности. Эксплуатация данной темы ради поддержания на плаву идеи об "агрессивной России" разрушает разделяемую всеми арктическими странами установку на тесное сотрудничество с использованием современных технологий, - добавили российские дипломаты. - Наша страна открыта для взаимодействия в деле освоения данной транспортной артерии, которая, как правильно отмечают британские журналисты, несет существенные экономические выгоды. Ее протяженность составляет всего 8875 миль, что на 5,5 тыс. миль меньше морского пути через Суэцкий канал и на 9,3 тыс. миль меньше морского пути через мыс Доброй Надежды".
В посольстве призвали "западных коллег не развязывать геополитические игры, а сосредоточиться на экономической кооперации в целях взаимовыгодного стабильного развития".