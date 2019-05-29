Лавров: правительство Курца в Австрии пало жертвой русофобской кампании

ЛЮБЛЯНА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Себастьяна Курца в Австрии, отправленное в отставку 27 мая, стало жертвой русофобской кампании. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Словении, где он находится с визитом.

"Вопрос о русскоговорящей боснийской студентке. Думаю, что здесь все всем понятно, - сказал министр. - Русофобия сейчас в моде, за нее можно получить какие-то позитивные дивиденды от "старших братьев", можно списывать все на русских по принципу highly likely ["весьма вероятно"], который огласила в свое время [премьер-министр Великобритании] Тереза Мэй. Это очень модно".

"Показательно, что свободные средства массовой информации на Западе, которые активно подхватили версию о русском происхождении этой девушки, впоследствии стали, правда, говорить "русскоговорящая" и регулярно напоминали об этом, - продолжил Лавров. - Сейчас, когда прояснилось боснийское происхождение этой студентки, почему-то об этом мало сообщают, если вообще сообщают".

"Так что призываю присутствующих здесь представителей СМИ быть объективными и писать обо всем, что происходит на самом деле", - заключил глава МИД РФ.