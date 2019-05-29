Россия и Иран надеются на стабилизацию ситуации вокруг ядерной сделки

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Москва и Тегеран рассчитывают, что ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке стабилизируется. Об этом говорится в сообщении МИД России, распространенном в среду по итогам консультаций заместителей министров иностранных дел РФ и Ирана Сергея Рябкова и Аббаса Арагчи.

"Выражена обоюдная надежда на скорейшую стабилизацию обстановки, чему могло бы ощутимо поспособствовать заседание Совместной комиссии СВПД", - отметили в дипведомстве.

Российская сторона ознакомила иранских коллег со своими идеями по поводу возможного содержательного наполнения такого заседания. "Первым делом требуется комплексный обзор состояния дел с выполнением ранее согласованных в рамках СВПД проектов, а также приведение в действие тех базовых пониманий по поддержанию международного торгово-экономического сотрудничества с Ираном, которые были зафиксированы в министерских заявлениях стран - участниц СВПД от 6 июля и 24 сентября 2018 года и затем однозначно подтверждены на заседании Совместной комиссии в марте нынешнего года", - уточнили в министерстве.

8 мая 2018 года США вышли из СВПД и ввели против Ирана ряд экономических санкций, добиваясь, в частности, полной остановки его нефтяного экспорта. Ровно через год президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам шесть месяцев на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Через полгода Иран намерен проанализировать ситуацию на предмет дальнейших своих действий.