Совет Федерации поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Совет Федерации поддержит внесенный президентом РФ в четверг в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила журналистам спикер СФ Валентина Матвиенко.

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"Совет Федерации после Государственной думы, как только они рассмотрят, безусловно поддержит это решение. Это не наш был выбор [приостановить действие ДРСМД], но мы вынуждены в тех условиях, в которые нас поставили, таким образом реагировать", - сказала она.

По словам Матвиенко, решение о приостановлении действия ДРСМД "абсолютно правильное". "Это дает нам право заниматься разработкой таких вооружений, которые будут соответствовать национальным интересам России и интересам национальной безопасности с тем, чтобы не отстать, если наши партеры будут двигаться как-то по-другому в этом направлении", - сказала она, добавив, что законопроект предусматривает право президента РФ возобновить участие в ДРСМД в случае, если США решат вернуться в его рамки.

Госдума планирует обсудить президентский законопроект на заседании 18 июня. Как сообщил ранее ТАСС глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, в случае принятия документа Госдумой 18 июня Совет Федерации может рассмотреть его 26 июня.