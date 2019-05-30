Лавров заявил, что российские военные имеют полное право работать на юге Курил

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Российские военные правомерно осуществляют свою работу на южной части Курильских островов, которая является законной территорией России. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров глав МИД и Минобороны РФ и Японии в формате "2+2".

Почему Японии не выгодно быстрое разрешение вопроса о Курилах

Долго и упорно. Почему Японии не выгодно быстрое разрешение вопроса о Курилах

"Как сказал министр [иностранных дел Японии Таро] Коно, он высказал озабоченность по поводу военной деятельности России на южных Курильских островах. Мы в ответ подтвердили нашу позицию, что российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как собственно это и принято на основе международного права", - сказал министр.

Союз Токио и Вашингтона

Лавров добавил, что в ходе переговоров в формате "2+2" также обсуждалась тематика военного союза Токио и Вашингтона.

"Говорили о том, как складывается и укрепляется военный союз между Японией и США", - сказал Лавров по итогам переговоров.

"Мы подтвердили нашу озабоченность теми рисками, которые создаются для нашей безопасности в связи с планами развертывания элементов глобальной противоракетной обороны США на японской территории, - продолжил министр. - Мы подтвердили нашу позиции в пользу того, чтобы укреплять безопасность в нашем общем регионе на основе коллективных, а не узкоблоковых подходов".

Он сообщил, что стороны обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте "лозунгов формирования закрытых союзов наподобие Индо-Тихоокеанских стратегий".

Как отметил Лавров, в ходе переговоров представителям России и Японии удалось выстроить конструктивную дискуссию, не обходя острых вопросов.

Безопасность в регионе

Лавров также заявил, что Москва и Токио подтвердили важность продолжения работы по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Считаю весьма позитивным итогом этой дискуссии четкое подтверждение российскими и японскими участниками необходимости продолжения работы над проблематикой архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе на площадке Восточно-Азиатских саммитов, в частности, через наших постоянных представителей при штаб-квартире Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте", - сказал российский министр.