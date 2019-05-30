Шаманов: РФ не планирует начинать производство РСМД сразу после приостановления договора

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия не планирует немедленно приступать к производству ракет средней и меньшей дальности (РСМД) сразу после приостановления действия договора об их ликвидации (ДРСМД). Об этом заявил в четверг журналистам председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов, комментируя внесенный в четверг президентом РФ проект о приостановлении Россией обязательств по ДРСМД.

"Это непростой вопрос, потому что для того, чтобы технологически развернуть производство, требуется время и оценка - сколько нам таких ракет надо и против кого мы будем их нацеливать", - пояснил Шаманов. "Такой цели - прямо чтобы они подпишут и мы поставим задачу такую - мы себе не ставим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом политик подтвердил, что Россия будет готова к переговорам с США о возобновлении действия ДРСМД в случае проявления подобной инициативы с их стороны. "Как говорят, "никогда не говори никогда", за них мы говорить не можем, но мы надеемся. Он [президент РФ Владимир Путин] говорил это дважды. Мы в случае проявления инициативы американской стороной готовы будем сразу же, понимая и осознавая важность этого процесса, приступить к прямым переговорам", - подчеркнул политик.

"Мы понимаем, что в мире накоплено огромное количество оружия, которое способно минимум шесть раз уничтожить нашу цивилизацию, - констатировал председатель комитета Госдумы. - Как только будет пройдена точка невозврата - а это, по разным оценкам, от 50 до 150 примененных ядерных боеприпасов - теряется контроль над управляемостью процесса. Не осознавать это нельзя".