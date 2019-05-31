Захарова: информация о психологических пытках Ассанжа требует объяснения

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Информация о применении к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу психологических пыток в Великобритании требует объяснения. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер в комментарии газете The Times, опубликованном в пятницу, заявил, что симптомы, имеющиеся у Джулиана Ассанжа, свидетельствуют о том, что он несколько лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.

"А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждем официальных объяснений Королевства", - отметила в связи с этим Захарова.