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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Захарова: информация о психологических пытках Ассанжа требует объяснения

Ранее специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер обвинил Великобританию в применении к основателю WikiLeaks психологических пыток

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Информация о применении к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу психологических пыток в Великобритании требует объяснения. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер в комментарии газете The Times, опубликованном в пятницу, заявил, что симптомы, имеющиеся у Джулиана Ассанжа, свидетельствуют о том, что он несколько лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.

"А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждем официальных объяснений Королевства", - отметила в связи с этим Захарова.

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РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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