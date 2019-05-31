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Обострение обстановки в Косове

Источник: тему задержания Краснощекова могут поднять в ходе визита Володина в Сербию

Спикер Госдумы в ходе визита выступит перед депутатами сербского парламента и откроет IV заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Тема задержания сотрудника Миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова может быть поднята в ходе визита председателя Госдумы Вячеслава Володина в Сербию 3 июня.

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Об этом сообщил ТАСС источник в аппарате нижней палаты парламента.

"Не исключаю, что тема задержания российского гражданина Михаила Краснощекова будет подниматься в ходе визита", - сказал в пятницу собеседник агентства.

Как сообщили ранее в пресс-службе Госдумы, Володин в ходе визита выступит перед депутатами сербского парламента и откроет IV заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.

Также запланированы встречи председателя Госдумы с президентом Сербии Александаром Вучичем и спикером Народной скупщины Сербии Майей Гойкович.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСербияОбострение обстановки в Косове
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