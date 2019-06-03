Косачев: сдерживание Ирана в Сирии вряд ли станет предметом договоренностей России и США

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключает, что сделка с РФ по Сирии действительно прорабатывается властями США, однако сомневается, что влияние Ирана в этой арабской республике может стать предметом договоренностей Москвы и Вашингтона.

Газета Asharq Al-Awsat сообщила на своем сайте в воскресенье, что США и Израиль собираются в ходе ожидающейся трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку, включающую снятие санкций с сирийских властей в обмен на согласие Москвы предпринять действия, необходимые для сдерживания иранского влияния в этой арабской республике.

"Пока официального подтверждения этой идее нет, однако вполне возможно, что такого рода сценарий прорабатывается Вашингтоном, и нынешний "вброс" призван спровоцировать возможную реакцию России для ее анализа", - написал Косачев на своей странице в Facebook в понедельник.

Сенатор отметил, что этот сценарий включает "два вполне характерных для США момента". "Во-первых, главная цель - сдерживание Ирана, ради которой они готовы пойти на многое. И, во-вторых, типично американское намерение "продать" партнеру то, что он и так имеет. В данном случае это признание [Башара] Асада главой Сирии, коим он является и без согласия США, и вполне успешно в этой роли громит террористическое сопротивление", - полагает Косачев.

Он приветствовал желание Вашингтона "признать, наконец, очевидные факты". "Но вряд ли предметом каких-либо договоренностей России и США может быть присутствие в Сирии какой-то третьей стороны, будь то Иран или еще кто-то. Легитимность власти предполагает и понимание легитимности ее союзнических или иных отношений с другими странами. И зарубежное военное присутствие в Сирии обусловлено вполне конкретными обстоятельствами: противодействием так называемому ИГИЛ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) и иным террористическим угрозам", - подчеркнул глава международного комитета СФ.

"Если США хотят, чтобы это присутствие снизилось, нужно сделать все, чтобы терроризм в этой стране и в регионе в целом был разгромлен. И санкции к стране, которая находится на "передовой" противостояния общему злу, безусловно, не лучший способ поведения в этих обстоятельствах", - добавил Косачев.

Встреча в Иерусалиме

В Совете безопасности России ранее сообщили, что секретарь СБ РФ Николай Патрушев в конце июня в Иерусалиме примет участие во встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Как ранее сообщал 13-й канал израильского телевидения, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он сам предложил президенту России Владимиру Путину и главе Белого дома Дональду Трампу провести эту встречу. После визитов в Вашингтон и Москву Нетаньяху говорил журналистам о том, что продвигает инициативу, цель которой состоит в содействии выводу из Сирии иностранных войск, включая иранские силы.