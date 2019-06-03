Песков заявил, что закон об устойчивом Рунете является мерой предосторожности

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Закон об устойчивом Рунете позволит России сохранить независимость в сфере интернета в условиях существующих рисков отключения РФ от глобальной сети. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе SophieCo на телеканале RT .

Зачем нужен закон о надежном Рунете. И что может измениться для обычных пользователей

Отвечая на вопрос о том, действительно ли возможны попытки отключить Россию от глобальной инфраструктуры интернета, Песков заявил: "У нас есть все основания так думать".

"Мы понимаем, что нам нужно быть самодостаточными, независимыми на всех фронтах", - отметил в этой связи пресс-секретарь президента. "Это относится, в том числе, и к сфере интернета", - сказал он. "Это глобальная информационная среда, но, к сожалению, мы живем в мире, где отдельные страны способны поставить под угрозу международное право", - пояснил Песков. "Мы обязаны принять меры предосторожности", - добавил он.

Представитель Кремля напомнил о том, что против России направлены санкции США, а также звучали угрозы отключить РФ от международных банковских систем. "Сегодня мы стали свидетелями другой ситуации: китайскую компанию пытаются отключить от обновлений американской операционной системы - они станут недоступны на устройствах этой компании", - отметил он. "Мы наблюдаем, как разворачиваются торговые войны, мы сталкиваемся с угрозами. Мы видим последствия противозаконных действий", - добавил Песков.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".