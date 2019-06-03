Лавров: Россия надеется, что субъективный фактор поможет нарастить партнерство с Колумбией

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Субъективный фактор может придать импульс дальнейшему наращиванию партнерства России и Колумбии по всем направлениям. Такое мнение выразил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с колумбийским коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо.

"Колумбия наш важный партнер в Латинской Америке, - отметил он. - В прошлом году мы отметили 160-летие межгосударственных связей и открыты для дальнейшего наращивания партнерства и по двусторонней [повестке], и в региональных, и международных делах. Уверен, что продвижению вперед поможет субъективный фактор. Имею в виду, что вы были послом в РФ в 1999-2001 годы и знание нашей страны позволит придать нужный импульс двусторонним отношениям".

Глава МИД РФ подчеркнул в этой связи, что полагается также на семейные традиции колумбийского коллеги, отец которого был послом Колумбии в СССР во второй половине 80-х годов прошлого века.

"Мы готовы к конструктивному, деловому обмену мнениями по всем вопросам", - резюмировал Лавров.

Военно-техническое сотрудничество

Лавров также обсудил с Карлосом Ольмесом Трухильо перспективы продолжения поставок в Колумбию российской продукции военного назначения.

"Есть в рамках двусторонней межправительственной комиссии рабочая группа по военно-техническому сотрудничеству, - отметил глава МИД РФ на совместной пресс-конференции по итогам переговоров. - Мы обсудили положение дел в этой области, включая ход обслуживания авиационной техники, которая была поставлена ранее нашей страной в соответствии с подписанными контрактами, и включая перспективы новых поставок продукции военного назначения из России в Колумбию".

По его словам, у обеих стран "достаточно много перспективных торгово-инвестиционных проектов, над которыми идет работа, - в энергетике, нефтедобыче, автомобильной промышленности, железнодорожном машиностроении, сельском хозяйстве, фармацевтике, сфере высоких технологий". "Мы договорились способствовать их практической реализации, в том числе в контексте предстоящего [в Москве] 4-5 июня VII заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в которой господин Трухильо сопредседательствует вместе с министром юстиции РФ Александром Коноваловым, - добавил Лавров. - Мы также договорились способствовать прямым связям между деловыми кругами, в том числе через Колумбийско-российскую торговую палату".

Глава российского дипведомства также обратил внимание на предстоящее расширение двусторонней договорно-правовой базы. "У нас в работе немало документов, которые ее укрепят и позволят вывести наше взаимодействие в еще более практическую плоскость, - пояснил он. - Документы готовятся по линии министерств по чрезвычайным ситуациям, таможенных служб, правоохранительных органов, министерств образования".

Коснувшись в этой связи сотрудничества в сфере высшего образования, министр напомнил, что Россия предоставляет Колумбии ежегодно около 90 стипендий. "Они [стипендии] все пользуются спросом, и скоро мы рассчитываем подписать соглашение о взаимном признании дипломов и ученых степеней, что, конечно же, будет способствовать интересу наших граждан к получению образования соответственно в России и Колумбии", - подчеркнул он.

Ситуация в Венесуэле

Глава МИД РФ также рассказал, что колумбийские партнеры подтвердили приверженность поиску политического решения кризиса в Венесуэле.

"Разумеется, мы говорили о ситуации в Венесуэле, - отметил он. - Наши партнеры подтвердили приверженность урегулированию разногласий в этой стране исключительно политико-дипломатическими методами".

По словам Лаврова, Москва неоднократно официально выступала против применения силы и других форм вмешательства во внутренние дела как Венесуэлы, так и какой-либо другой страны. "Угрозами конфликт решить нельзя: они антагонизируют общество и создают у оппозиции иллюзию, что она может на чужих штыках прийти к власти незаконным путем, - указал министр. - Конечно, мы этого не можем поддерживать и не будем поддерживать".

"Что касается вопроса, до какой степени Россия будет поддерживать Венесуэлу, то ответ содержится в международно-правовых рамках. Есть Устав ООН, и мы будем выступать за то, чтобы кризис урегулировать на такой основе", - подчеркнул Лавров.

Отвечая на вопрос о том, что общего между кризисами в Венесуэле, Сирии и ролью России в их урегулировании, глава МИД РФ отметил, что и в том, и в другом случае Москва выступает за то, чтобы ситуация решалась через инклюзивный диалог. "Россия сыграла ключевую роль в принятии резолюции Совета Безопасности ООН 2254, в основе которой четкое положение о том, что только сами сирийцы должны определять будущее своей страны, - обратил внимание он. - В этой же резолюции содержится требование начать диалог между правительством и всем спектром оппозиции. Подобный подход необходим и для Венесуэлы".