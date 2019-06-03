Толстой: решение комитета ПАСЕ - это признание ошибочности санкций в отношении России

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Решение регламентного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о приглашении российской делегации на летнюю сессию способствует возобновлению конструктивного диалога и стало признанием ошибочности санкционной политики в отношении РФ. Об этом журналистам во вторник заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Мы, конечно, приветствуем принятие комитетом по регламенту ПАСЕ решения о приглашении российской делегации на летнюю сессию, это очередной шаг в продолжение возобновления конструктивного диалога, которого всем и уже давно так не хватает. Теперь дело за ассамблеей, которая также должна поддержать предложенные поправки, преодолев деструктивное влияние русофобского меньшинства", - сказал парламентарий.

В то же время, по его словам, принятое комитетом решение - "это, по большому счету, признание ошибочности санкционной политики в отношении России в ПАСЕ". "Мы наблюдаем изменение настроений среди европейцев, многие устали от лицемерия и лжи и начали понимать, что наша страна никогда не была и не будет врагом Европы, но без участия России, между тем, невозможно вообразить ее будущее", - резюмировал Толстой.