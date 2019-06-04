Думские фракции обсудят возможность возвращения российской делегации в ПАСЕ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Фракции Госдумы в целом положительно оценивают стремление регламентного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обеспечить права национальных делегаций, однако данная тема еще будет подробно обсуждаться, как и вопрос о возможности формирования российской делегации для участия в летней сессии ПАСЕ.

"Последнее решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), суть которого заключается в том, что все государства имеют равные права и обязательства и имеют право быть в полной мере представленными и в КМСЕ, и в ПАСЕ, позволяют надеяться на то, что мнение Российской Федерации было услышано", - заявил ТАСС руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Однако, продолжил он, "процесс внесения необходимых изменений в работу ПАСЕ еще не завершен, а, следовательно, делать какие-то однозначные выводы было бы преждевременно".

"Мы, конечно, во фракции обсудим этот вопрос", - резюмировал депутат.

В ЛДПР выступают за диалог

"Если на первом заседании сессии ПАСЕ в июне будут приняты те регламентные изменения, которые на днях предложил комитет по регламенту, а они фактически полностью отвечают тем требованиям, которые выдвигала наша делегация для полноценного возвращения к работе в ПАСЕ, а также будут восстановлены полномочия нашей делегации, то, я думаю, что российская делегация должна вернуться на заседание, потому что мы всегда говорили о том, что диалог всегда лучше, чем война", - сказал ТАСС вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

"Стоит отметить, что ПАСЕ уже и здесь идет нам навстречу, потому что никогда за всю деятельность ассамблеи полномочия не подтверждались в середине работы, всегда это делалось в январе, в начале каждого года", - указал парламентарий.

Лебедев напомнил, что ПАСЕ - "это довольно обширная представительная организация, где представлены парламентарии со всей Европы". "Нам нужно отстаивать там свою позицию. Когда нас там поливают грязью и обвиняют в каких-то прегрешениях, а мы не в состоянии донести нашу позицию - это неправильно. Поэтому я думаю, если все эти изменения в регламент будут приняты, то уже в июньской сессии наша делегация может и должна принять участие", - добавил он.

Вице-спикер при этом заметил, что в такой ситуации встает вопрос о выплате взносов Россией в Совет Европы. "Европейцы хотят, чтобы мы заплатили за все годы отсутствия, но здесь возможен диалог", - сказал он, допустив, что обсуждаться может частичный возврат взносов, так как РФ была вынуждена отказаться от участия в заседаниях ПАСЕ.

Москва заморозила выплаты с 2017 года.

КПРФ и справороссы определятся с позицией

Первый замруководителя думских справороссов Михаил Емельянов заявил, что общая позиция фракции будет сформирована на собрании в середине месяца. "У большинства депутатов сохраняются большие сомнения в необходимости возвращения в ПАСЕ, но окончательное решение будет приниматься, когда фракция соберется на своем заседании после региональной недели, это будет 18 июня", - сказал он.

Предварительная оценка, добавил Емельянов, остается схожей с мнениями остальных думских фракций - "чтобы не было никаких дискриминационных условий в отношении делегации Российской Федерации и вообще в отношении любой делегации".

"Мы за любую критику, но за равноправие всех участников. И в этой связи, конечно, то решение ПАСЕ, которое принято - о том, что вроде бы права РФ восстанавливаются, но возможность в будущем каких-то дискриминационных мер сохраняется - не очень устраивает, это лично мое мнение", - заявил он.

"Кроме того, сама необходимость нашего пребывания в ПАСЕ тоже вызывает сомнения, потому что ПАСЕ - явно устаревшая организация, это организация вчерашнего-позавчерашнего дня", - заявил Емельянов. По мнению политика, выстраивать отношения с европейскими депутатами целесообразнее в формате развития отношений с парламентами отдельных стран, либо работая с Европарламентом, "который обладает определенными реальными полномочиями и принимает решения".

Зампред ЦК КПРФ, первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков со своей стороны сообщил ТАСС, что позиция фракции коммунистов "пока формируется, она связана с той позицией, которая была ранее выработана". Он напомнил, что "поэтапно в Госдуме сформировался консенсус относительно" несогласия с нынешним положением дел в ПАСЕ, когда одну из делегаций могут лишить права голоса.

"Хорошо, что ПАСЕ, с одной стороны, готова сейчас эту ситуацию обсуждать и демонстрирует заинтересованность в сохранении делегации России в ее составе, но тем не менее продолжают сохраняться некоторые оговорки, - продолжил Новиков. - Они готовы закрепить уставом невозможность лишать полномочий делегации, но при этом не исключено, что будет зафиксирована возможность лишать голоса отдельных депутатов".

"Сам факт наличия попыток делать шаги навстречу России мы приветствуем, но ситуация так, как она выглядит, пока не обозначает полного урегулирования вопроса. Мы будем из этого исходить, когда будем формулировать свою позицию в ближайшие дни", - резюмировал он.

Решение регламентного комитета ПАСЕ

В понедельник пресс-служба ПАСЕ сообщила, что регламентный комитет ассамблеи рекомендовал разрешить всем странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого уставного органа, представить их полномочия на июньской сессии ПАСЕ. Это предложение еще должно быть одобрено на голосовании в ходе летней сессии, которая открывается 24 июня в Страсбурге.

Кроме того, в предложенном для голосования проекте резолюции также говорится о необходимости внести уточнение в регламент, чтобы в случае оспаривания или пересмотра полномочий права делегаций "голосовать, говорить и быть представленными в обоих уставных органах Совета Европы (СЕ) не приостанавливались и не отнимались". Вопрос о дополнении регламента положениями о процедуре оспаривания полномочий отдельных членов национальной делегации "при существенных на то основаниях" предлагается изучить в дальнейшем.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации.

Летняя сессия ПАСЕ, где запланированы выборы Генерального секретаря Совета Европы, пройдет в Страсбурге с 24 по 28 июня.