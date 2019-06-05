Астраханский избирком считает, что отставка Морозова не повлияет на проведение выборов

АСТРАХАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Отставка временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова не повлияет на проведение выборов главы региона, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии области Игорь Коровин.
Президент России Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина, который занимал должность заместителя полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.
"Смена врио не повлияет на дату выборов, они пройдут 8 сентября, как и положено. Более того, уже появились два кандидата, которые заявили нам о своих намерениях", - сказал он.
Как сообщалось ранее, депутаты думы Астраханской области назначили выборы губернатора региона на единый день голосования, 8 сентября. Впервые в них смогут участвовать самовыдвиженцы.
Морозов являлся врио губернатора с сентября 2018 года, прежде он занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.