Астраханский избирком считает, что отставка Морозова не повлияет на проведение выборов

АСТРАХАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Отставка временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова не повлияет на проведение выборов главы региона, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии области Игорь Коровин.

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Президент России Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина, который занимал должность заместителя полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Смена врио не повлияет на дату выборов, они пройдут 8 сентября, как и положено. Более того, уже появились два кандидата, которые заявили нам о своих намерениях", - сказал он.

Как сообщалось ранее, депутаты думы Астраханской области назначили выборы губернатора региона на единый день голосования, 8 сентября. Впервые в них смогут участвовать самовыдвиженцы.

Морозов являлся врио губернатора с сентября 2018 года, прежде он занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.