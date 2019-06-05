Биография Сергея Морозова

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин принял добровольную отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Новым врио руководителя региона назначен заместитель полномочного представителя главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Бабушкин.

Сергей Морозов исполнял обязанности губернатора Астраханской области с 26 сентября 2018 года - 253 дня. По длительности пребывания в должности занимал 68-е место среди действующих глав субъектов РФ. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила его биографию.

Сергей Петрович Морозов родился 9 мая 1973 года в городе Белово Кемеровской области.

В 1992 году окончил Ленинградское речное училище, в 1999 году - Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры имени П.Ф. Лесгафта. Участник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

В 1992 году работал штурманом-судоводителем на Невском судостроительно-судоремонтном заводе.

В 1992-1994 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ.

С 1994 по 2016 год служил в Федеральной службе охраны РФ (ФСО России).

В 2016-2017 годах - помощник министра обороны РФ Сергея Шойгу.

С 31 августа 2017 года по сентябрь 2018 года - заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина. Курировал в ФТС работу Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров, Контрольно-ревизионного управления, Сибирского и Уральского таможенных управлений. Отвечал за внутренний финансовый аудит структурных подразделений службы, ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд таможенных органов и учреждений.

В 2018 году вошел в Экспертно-консультативный совет по реализации таможенной политики при ФТС России.

26 сентября 2018 года указом президента назначен врио губернатора Астраханской области. Сменил на этом посту Александра Жилкина.

Общая сумма декларированного годового дохода за 2018 год составила 3 млн 189 тыс. рублей, супруги - 147 тыс. рублей.

Генерал-майор (2017).

Мастер спорта по рукопашному бою.

Женат, есть трое несовершеннолетних детей - две дочери и сын.