Захарова: НАТО помогает США скрыть истинные причины развала Договора о РСМД

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Руководство НАТО, обвиняя Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пытается помочь Вашингтону закамуфлировать истинные причины развала документа. Об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Руководство НАТО продолжает обвинять Россию в нарушении ДРСМД и призывает российскую сторону проявить политическую волю и вернуться к соблюдению договора, чтобы его спасти. Подобная активность будет нарастать по мере приближения 2 августа, когда завершится процедура выхода США из договора", - отметила дипломат.

"Тиражируя обвинения против России, представители альянса пытаются помочь Вашингтону закамуфлировать истинные причины развала ДРСМД, отвлечь внимание от реальных намерений американской стороны", - подчеркнула она. По ее словам, такими заявлениями НАТО формирует пропагандистскую завесу.

"Россия сделала все возможное для сохранения документа: предложили Вашингтону набор реалистичных мер на основе взаимной транспарентности для снятия имеющихся у сторон встречных претензий, - напомнила Захарова. - Однако все российские инициативы были отвергнуты". "Если генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг действительно выступает за сохранение ДРСМД, то логично призвать США вернуться за стол переговоров и предметно заняться урегулированием кризисов вокруг договора", - резюмировала официальный представитель МИД.