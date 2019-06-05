Международный комитет Госдумы поддержит проект о приостановке участия России в ДРСМД

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам на заседании 13 июня может рекомендовать палате принять законопроект о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), внесенный президентом России Владимиром Путиным 30 мая. Об этом журналистам в среду заявил председатель комитета Леонид Слуцкий.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"13 июня комитет Госдумы по международным делам на своем заседании намерен рассмотреть внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о приостановлении участия России в ДРСМД. Это станет исключительно ответной мерой на выход США из договора. Уверен, что все депутаты - члены нашего комитета проголосуют за рекомендацию принять проект закона", - сказал он.

Слуцкий напомнил, что США и НАТО продолжают обвинять Москву в нарушении данного соглашения, а генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг призывает РФ вернуться к его соблюдению. "Подобные заявления - наглое и циничное прикрытие действий Вашингтона по слому краеугольных договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Россия никогда не нарушала ДРСМД. Более того, мы неоднократно предлагали американским партнерам убедиться в этом на деле, однако все доводы российской стороны были проигнорированы", - указал Слуцкий.

Ранее Совет Думы принял решение, что палата рассмотрит законопроект в первом чтении на пленарном заседании 18 июня.