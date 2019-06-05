Захарова назвала дело Ассанжа ярчайшим примером политики двойных стандартов Запада

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Преследование основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа - это ярчайший образец политики двойных стандартов Запада в сфере прав человека. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наблюдаем за развитием событий вокруг основателя WikiLeaks. Вся эта история является ярчайшей иллюстрацией политики двойных стандартов, когда государства, которые так любят свысока поучать другие страны всему, что касается прав человека, вдруг начинают о них забывать, исходя из собственных конъюнктурных соображений", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что арест Ассанжа противоречит идеалам свободы средств массовой информации и нарушает базовые права и свободы конкретного человека. "Российские представители на различных международных правозащитных форумах на протяжении последних лет регулярно привлекали внимание партнеров к ситуации вокруг Джулиана Ассанжа и настоятельно призывали соответствующие государства неуклонно соблюдать их международные обязательства в области поощрения защиты прав человека", - указала она.