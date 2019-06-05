Захарова: политика США в Арктике чревата неблагоприятными последствиями

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о намерении Вашингтона бросить вызов России в Арктике приведет к неблагоприятным последствиям для стран региона. Об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

22 мая Болтон заявил, что США намерены наращивать число кораблей ледового класса, способных обеспечивать круглогодичное присутствие в Арктике с тем, чтобы противостоять России и Китаю в этом регионе.

По словам Захаровой, "такой подход чреват самыми неблагоприятными последствиями как для стран региона, так и для его развития в целом". Она также отметила, что подобные заявления свидетельствуют о наметившемся изменении американского подхода к этому региону. "Преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий и, как мы понимаем, на эскалацию напряженности", - сказала дипломат.

В настоящее время США располагают тяжелым ледоколом Polar Star 1976 года постройки и средним ледоколом Healy, спущенном на воду в 2000 году. Согласно данным, размещенным на сайте Береговой охраны США, планируется строительство еще трех кораблей ледового класса, первый из которых должен быть готов к 2023 году.