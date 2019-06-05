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Визит Си Цзиньпина в Россию
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Россия и Китай призвали страны-участницы ДНЯО вернуть ядерное оружие на свои территории

Таким государствам следует отказаться от практики "совместных ядерных миссий", отмечается в заявлении лидеров двух стран

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. РФ и Китай призвали другие страны вернуть все ядерное оружие из-за границ на их национальные территории. Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам их переговоров в Москве.

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"Стороны считают неприемлемым безответственный подход некоторых государств к выполнению своих обязательств по ДНЯО [Договор о нераспространении ядерного оружия], - отмечается в документе. - Таким государствам следует отказаться от практики "совместных ядерных миссий" и вернуть все ядерное оружие, размещенное вне пределов границ ядерных стран, на их национальные территории".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинВизит Си Цзиньпина в Россию
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