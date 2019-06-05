Россия и Китай призвали страны-участницы ДНЯО вернуть ядерное оружие на свои территории

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. РФ и Китай призвали другие страны вернуть все ядерное оружие из-за границ на их национальные территории. Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам их переговоров в Москве.