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Визит Си Цзиньпина в Россию
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Россия и Китай назвали неприемлемыми односторонние санкции США против Ирана

Москва и Пекин также призвали Тегеран воздержаться от прекращения своих обязательств в рамках ядерной сделки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Москва и Пекин считают, что Ирану необходимо воздержаться от дальнейшего прекращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а другим участникам этой сделки - придерживаться своих обязательств. Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам их переговоров в Москве.

"Стороны с удовлетворением отмечают, что в докладах МАГАТЭ неизменно подтверждается неукоснительное выполнение иранской стороной своих обязательств по СВПД и заявляют о неприятии односторонних санкций США в отношении Исламской Республики Иран, - отмечается в документе. - Стороны призывают Иран воздерживаться от дальнейших шагов по прекращению выполнения обязательств в рамках СВПД, а остальных участников СВПД - соблюдать свои обязательства".

 

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ИранРоссияКитайСи ЦзиньпинВизит Си Цзиньпина в Россию
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