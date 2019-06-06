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Лавров призвал ускорить расследование убийства российских журналистов в ЦАР

Инцидент произошел в июле 2018 года

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на состоявшейся в четверг на полях XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встрече с главой МИД Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон призвал максимально ускорить расследование убийства трех российских журналистов в этой стране летом прошлого года. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"Министрами был подтвержден взаимный настрой РФ и ЦАР на расширение плодотворного взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях, включая правоохранительную сферу, - отметили в дипведомстве. - При этом Лавров обратился с призывом максимально ускорить расследование убийства в ЦАР в июле 2018 года троих российских журналистов".

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по развитию ситуации в ЦАР с упором на задачу продвижения национального примирения в этой стране, информировали в министерстве. "С российской стороны была выражена готовность и далее энергично содействовать Банги в нормализации обстановки, действуя в координации с центральноафриканским руководством, Африканским союзом и международными партнерами ЦАР, а также на площадке ООН и ее Совета Безопасности", - подчеркивается в сообщении.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЦАРРоссияУбийство журналистов в ЦАРПМЭФ-2019
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