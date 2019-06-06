Замглавы МИД России заявил, что партнеры из ЕС опасаются санкций США

"Конечно, европейским партнерам, участвующим в реализации этого важного экономического - сугубо экономического, а не политического - проекта, сегодня неуютно, они ощущают нервозность, они видят давление, они видят угрозы, напрямую направленные на их интересы, - отметил он. - Раздумий и страхов хватает. Особенно страшно глобальному диверсифицированному бизнесу, который имеет свою нишу на различных региональных рынках, не только на европейском, который связан с американской валютной системой, с расчетами. Однако пока примеров тотального отказа европейцев у нас нет".

"Мы бы хотели, чтобы наши европейские партнеры держались и дальше, потому что строительство "Северного потока" в разгаре, все чисто во всех отношениях - и в юридическом, и в финансовом, в плане укладки труб и так далее, - продолжил высокопоставленный дипломат. - Очень важно, чтобы европейский бизнес, мы и все, кто комментирует эту тему, делали акцент на том, что если уж говорить о диверсификации маршрутов и поставок, то почему надо отрицать возможность еще одного надежного канала для транзита? Надежного во всех отношениях и дешевого, потому что если "Северный поток" заработает, то он может понизить оптовые цены на закупаемый европейцами газ процентов на 13".

По его словам, преимущества российского трубного газа не ограничиваются только тем, что он более конкурентоспособен, чем сжиженный. "Прокладка нового маршрута создаст более 30 тыс. рабочих мест только в странах ЕС, а с учетом нынешней экономической ситуации это большой плюс, - добавил Панкин. - К тому же "Северный поток" не заменит полностью украинской трубы - не те мощности. Но то, что это обеспечит надежность, экологичность и меньшую затратность для наших европейских партнеров, - это факт".

Замглавы МИД РФ высказался против того, чтобы политизировать "Северный поток - 2" и рассматривать его как рычаг усиления российского влияния в Европе. "Повышение зависимости Европы от России - это нонсенс, - считает он. - Все забывают, что Западная Европа зависит от российского газа на 30%, а газовые поставки в Европу из России составляют 70%. Вот кто зависит. Это и взаимозависимость, а раз взаимозависимость, то надо подходить спокойно, взвешенно, как говорят дипломаты, с учетом баланса интересов сторон".