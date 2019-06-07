Песков заявил, что Путина особо не занимает вопрос украинского гражданства Саакашвили

"Как Путин отреагировал? Путин первый, кто это предложил", - с улыбкой ответил Песков на просьбу прокомментировать отношение президента РФ к решению президента Украины Владимира Зеленского восстановить украинское гражданство Саакашвили.

"Вы видите, чем занимается Путин, вы видите его повестку дня, и вопросы гражданства Саакашвили занимают далеко не первое место в повестке дня Путина, и не могут занимать место", - подчеркнул пресс-секретарь президента, добавив, что глава государства прежде всего занимается проблемами страны.

В конце апреля Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин, например, с Саакашвили. "Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин, - сказал он журналистам. - Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича". Путин напомнил, что Саакашвили "был незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны и его следовало бы вернуть, восстановить его в правах нарушенных, также, как и многих других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования сегодняшнего украинского режима".