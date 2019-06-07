Володин призвал просчитать все риски в ситуации с возвращением России в ПАСЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ситуация с возвращением делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) должна обсуждаться всесторонне с тем, чтобы принять решение в интересах граждан РФ. Об этом в пятницу в интервью телепрограмме "60 минут" на канале "Россия-1" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам необходимо изучить эту ситуацию всесторонне и затем уже принять решение исключительно в интересах российских граждан, интересах нашей страны", - сказал он. Спикер напомнил, что в понедельник начнутся консультации представителей Госдумы и руководства ПАСЕ. "Просчитаем все риски и все стороны вопросов, связанных с возвращением в ПАСЕ", - добавил Володин.

Он также заметил, что необходимо будет обсудить эту тему со всеми парламентскими фракциями. Володин подчеркнул, что Комитет министров Совета Европы принял "абсолютно верное решение", заявив о равноправии всех членов организации. "Сейчас, действительно, ситуация поменялась. Ключевые игроки, ключевые страны Совета Европы - Германия, Франция, Италия - заявили свою позицию и считают, что нет Совета Европы без России", - указал политик, поблагодарив партнеров РФ, занимающих такую позицию.

Возвращение делегации России в ПАСЕ

Ранее пресс-служба ПАСЕ сообщила, что регламентный комитет ассамблеи рекомендовал разрешить всем странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого уставного органа, представить их полномочия на июньской сессии ПАСЕ. Это предложение еще должно быть одобрено на голосовании в ходе летней сессии, которая открывается 24 июня в Страсбурге.

Кроме того, в предложенном для голосования проекте резолюции говорится о необходимости внести уточнение в регламент, чтобы в случае оспаривания или пересмотра полномочий права делегаций "голосовать, говорить и быть представленными в обоих уставных органах Совета Европы (СЕ) не приостанавливались и не отнимались". Вопрос о дополнении регламента положениями о процедуре оспаривания полномочий отдельных членов национальной делегации "при существенных на то основаниях" предлагается изучить в дальнейшем.