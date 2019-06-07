{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Захарова не исключает возможность консультаций с США на уровне пресс-служб МИД и Госдепа

Официальный представитель российского МИД отметила, что РФ ведет консультации в таком формате со многими странами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российская сторона не исключает возможность проведения консультаций с США на уровне глав пресс-служб МИД и Госдепартамента. Об этом в пятницу заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, Москва ведет консультации в таком формате с огромным количеством стран, при этом с американцами традиционно их нет. "В то же время при демократах такие консультации у нас состоялись", - отметила дипломат.

"При нынешней администрации мы как раз познакомились с моей коллегой, новым руководителем пресс-службы Госдепартамента. И не исключаем, что такое взаимодействие мы можем и проработать", - сказала она.

На уточняющий вопрос, выражает ли американская сторона заинтересованность в таком взаимодействии, собеседница агентства ответила: "Если будет, чем поделиться, я вам расскажу".

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПМЭФ-2019
Дело Сергея Скрипаля
Посольство России направило письмо в Портон-Даун с вопросами по инциденту в Солсбери
В диппредставительстве отметили, что Портон-Даун находится в 20 минутах езды от дома Сергея Скрипаля
Читать полностью