Захарова заявила, что по антироссийским фейкам Лондона можно написать учебник

По ее словам, одна из наиболее запомнившихся ей фейк-кампаний была развернута в связи с так называемым делом Скрипалей. "Если глобально говорить о кампании фейков, то это, конечно, Солсбери, "Новичок", Скрипали. Я считаю, что это будет целый раздел в учебнике по медиа. Это отдельная история", - подчеркнула дипломат.

"Потому что то, что устроили британцы, используя систему так называемых управляемых утечек, когда официально не предоставляется никакая информация, кроме обвинений, когда журналисты не посещают пресс-конференции и не имеют доступа к первоисточникам, но при этом все медийное пространство кипит и бурлит вот этими утечками, ссылками на анонимные данные и так далее, - это, мне кажется, ноу-хау. В таком масштабе и с такими последствиями - такого я, честно говоря, не помню", - отметила Захарова.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.