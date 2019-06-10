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Президентские выборы в Казахстане - 2019

Путин по телефону поздравит Токаева с победой на выборах в Казахстане

Действующий глава республики набирает более 70% голосов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник позвонит своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, чтобы лично поздравить его с победой на президентских выборах. Об этом журналистам cообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"[Путин] будет [поздравлять Токаева] обязательно, президент имеет в виду сегодня поздравить его лично по телефону", - сказал Песков.

9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Токаев. По предварительным данным ЦИК, он побеждает на выборах, набрав 70,76% голосов избирателей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПрезидентские выборы в Казахстане - 2019
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