Путин по телефону поздравит Токаева с победой на выборах в Казахстане

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник позвонит своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, чтобы лично поздравить его с победой на президентских выборах. Об этом журналистам cообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"[Путин] будет [поздравлять Токаева] обязательно, президент имеет в виду сегодня поздравить его лично по телефону", - сказал Песков.

9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Токаев. По предварительным данным ЦИК, он побеждает на выборах, набрав 70,76% голосов избирателей.