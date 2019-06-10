ОБСЕ: выборы президента Казахстана прошли в спокойной обстановке, но не без нарушений

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Внеочередные выборы президента Казахстана прошли в спокойной обстановке, но не без нарушений. Об этом в понедельник заявил специальный координатор миссии наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели.

"Несмотря на сжатые сроки, выборы прошли подготовленно и в соответствии с порядком. Тем не менее, были выявлены нарушения, в том числе в процессе подсчета голосов", - сказал Церетели.

На прошедшей в Нур-Султане пресс-конференции представители миссии наблюдателей ОБСЕ отметили случаи задержаний в Нур-Султане и Алма-Ате в день голосования, подчеркнув, что акции протеста были подавлены "силовым способом", что, по их словам, недопустимо.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Токаев. По предварительным данным, он набирает более 70% голосов.

Как ранее сообщили в МВД республики, активисты запрещенного движения "Демократический выбор Казахстана" накануне днем провели в Нур-Султане несанкционированный митинг, который был пресечен полицией. В результате были задержаны около 500 человек.

После прошедших выборов президента республики ОБСЕ надеется на развитие сотрудничества с Казахстаном, добавил Церетели.

"Казахстан - очень важная страна, обладающая большими ресурсами. Думаю, что прошедшие выборы послужат не тому, что у Казахстана с кем-то испортятся отношения, а напротив, есть желание увидеть еще большую работу, направленную на преодоление существующих препятствий", - заявил он.

По его оценкам, для Казахстана произошло "очень важное событие", когда народ республики избрал президента после того, как первый глава государства Нурсултан Назарбаев сложил полномочия.