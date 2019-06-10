Эксперт: отношения Казахстана и РФ при Токаеве будут только укрепляться

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудничество с Россией после избрания Касым-Жомарта Токаева президентом Казахстана будет только укрепляться. Такое мнение в понедельник высказал в беседе с корреспондентом ТАСС казахстанский политолог, директор Научно-исследовательского центра "Молодежь" Талгат Калиев.

"Касым-Жомарт Токаев - один из архитекторов многовекторной модели внешней политики. Он будет удерживать выстроенную систему балансов взаимоотношений с геополитическими центрами. Становление Евразийского экономического союза формировалось, во-первых, в тот период, когда Касым-Жомарт Токаев находился в высших эшелонах власти. Во-вторых, сейчас Нурсултан Назарбаев является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета. Соответственно, Токаев как его верный ученик и последователь будет помогать ему в реализации полномочий на этой должности", - отметил Калиев.

Эксперт отметил, что отношения двух стран сейчас превосходные, и выразил надежду на то, что они останутся неизменными.

"Токаев как опытный дипломат никогда не будет делать резких движений во внешнеполитической деятельности", - считает Калиев.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев.

На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным ЦИК, он побеждает, набрав 70,76% голосов избирателей. Явка составила 77,4%.

Не позднее чем в семидневный срок после голосования, то есть 16 июня, ЦИК обязан утвердить итоги выборов. После внеочередных выборов инаугурация избранного президента проводится в течение месяца со дня опубликования результатов голосования. Новый глава государства вступает в должность с момента инаугурации.