Эксперт: в Астраханской области назрел запрос на обновление команды управленцев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Отставка главы правительства Астраханской области Расула Султанова показывает стремление к смене управленческой команды региона и отвечает запросам элит, общественности и населения. Такое мнение высказал ТАСС Сергей Смирнов, политтехнолог, директор фонда "Прикладная политология", много лет работающий на выборах в регионах Южного федерального округа.

В Астраханской области 5 июня решением президента РФ был назначен новый врио губернатора Игорь Бабушкин. Он сменил написавшего заявление об отставке по собственному желанию Сергея Морозова, который руководил регионом в статусе врио губернатора с сентября прошлого года.

"Увольнение главы правительства Астраханской области Расула Султанова было неизбежным, слишком многое в области определялось и решалось Султановым и его командой. В любом регионе есть в той или иной мере запрос на обновление власти, особенно, если нет консенсуса среди элит, а бывший глава региона Александр Жилкин слишком долго находится у власти (возглавил регион в августе 2004 года). Теперь обновления ждут от Игоря Бабушкина", - сказал Смирнов корреспонденту ТАСС.

Уход Султанова в отставку может быть началом работы по обновлению команды нового врио главы региона, прогнозирует эксперт. По словам Смирнова, есть вероятность, что новую команду Бабушкин будет формировать, используя кадровые ресурсы полпредства в Северо-Кавказском федеральном округе и Росимущества, где он ранее работал. При этом команда, считает эксперт, будет формироваться на принципах равноудаленности, также кадры будут привлекаться на принципах "социальных лифтов".

"Думаю, новый врио будет формировать смешанную команду: из местных управленцев, в том числе ранее не работавших в структурах областной администрации и правительства, но хорошо знающих региональные проблемы, и условных "федералов", которые смогут включить область в федеральные и межрегиональные проекты, в процесс международной торговли, для чего нужны не только широкие связи, но и другое мышление, - отметил Смирнов. - Полагаю, что у Игоря Бабушкина, учитывая его разнообразный и успешный опыт предыдущей деятельности, с формированием по-настоящему новой команды все должно получиться".

Султанов был утвержден в должности вице-губернатора и председателя правительства Астраханской области в апреле 2017 года. Ранее был генеральным директором госпредприятия "Астраханьавтодорремстрой", занимал должности заместителя председателя правительства Астраханской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям, министра строительства и дорожного хозяйства региона, советника губернатора Астраханской области.