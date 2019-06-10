Лавров и глава МИД Мали договорились бороться с общими вызовами и расширять ВТС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел переговоры со своим коллегой из Мали Тьебиле Драме.

Как и ожидалось, в ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд вопросов, включая расширение торгово-экономического сотрудничества, практические шаги по противодействию терроризму как в Сахаро-Сахельском регионе, так и за его пределами, а также ход подготовки первого саммита Россия - Африка. Кроме того, стороны подробно рассмотрели положение дел в Мали, где еще семь лет назад разгорелся вооруженный конфликт между правительственными войсками и боевиками различных группировок.

Касаясь последней темы, Драме, который на встрече был одет не в строгий костюм, а в национальный наряд из белоснежной широкой туники и темного головного убора, дал высокую оценку той помощи, которую Россия оказывает его стране. По его словам, Бамако многие годы испытывает постоянную поддержку Москвы на различных международных площадках для сохранения суверенитета республики. Он также поблагодарил Лаврова за личный вклад в развитие двусторонних отношений.

Общая угроза

Проблема международного терроризма знакома Мали не понаслышке - уже долгое время в этом африканском государстве сохраняется режим чрезвычайного положения из-за террористической угрозы. А буквально в день переговоров не менее 95 человек стали жертвами атаки боевиков на деревню в центральной части страны.

Для скорейшего урегулирования этой проблемы Лавров и Драме договорились активнее задействовать совместную рабочую группу по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Как отметил глава МИД РФ, более плотная внешнеполитическая координация, в том числе на площадке ООН, поможет надежно нейтрализовать общие для всех трансграничные вызовы и угрозы. Он также подчеркнул, что для решения всех проблем, с которыми сталкивается африканский континент, необходим комплексный подход и подтвердил готовность Москвы продолжать вносить вклад в обеспечение мира, стабильности и устойчивого развития в Африке.

В свою очередь глава малийского внешнеполитического ведомства призвал международное сообщество оказывать большую помощь в борьбе с терроризмом в этом регионе. Он также обратил внимание на то, что распространение террористической угрозы выходит далеко за пределы стран Сахеля, в результате чего объединение общих сил становится необходимым.

Кроме того, стороны подтвердили настрой на наращивание военно-технического сотрудничества.

Хорошие перспективы

Касаясь вопросов двустороннего сотрудничества, главы МИД отметили наличие больших возможностей для расширения торгово-экономических связей. В числе перспективных направлений были выделены разведка и освоение запасов минеральных ресурсов, энергетика, инфраструктура и сельское хозяйство.

Лавров и Драме также договорились содействовать налаживанию контактов между деловыми кругами двух стран. В этой связи малийский министр пригласил российские компании для работы в этой стране. По его словам, свидетельством заинтересованности Бамако в расширении сотрудничества с Москвой стало активное участие представителей республики в Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся на прошлой неделе.

Более того, как отметил глава российского дипведомства, продвижению всего комплекса сотрудничества РФ и Мали придаст первый саммит Россия - Африка, который состоится 24 октября в Сочи. Как известно, на мероприятие приглашены руководители более 50 стран континента, и сегодня на пресс-конференции глава МИД Мали подтвердил участие в форуме лидера республики Ибрагима Бубакара Кейта. "Наши страны, дипломаты и правительства будут работать тесно, рука об руку, чтобы вывести отношения между нашими странами на тот уровень, на котором они находились когда-то в прошлом", - подчеркнул он.

Сирийский вопрос

Тема эскалации на северо-западе Сирии была поднята в ходе общения Лаврова и Драме с журналистами. Представители СМИ попросили российского министра прокомментировать продолжающие звучать из Вашингтона предупреждения в адрес Дамаска не использовать химическое оружие.

В этой связи Лавров посоветовал западным партнерам "помалкивать", особенно после событий в Восточной Думе в апреле прошлого года. По его словам, доказательств инсценировки химической атаки достаточно. Например, честные западные эксперты из группы Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) признались, что баллоны с хлором "не сбрасывали с воздуха, а их занесли в какой-то дом и положили на кровать", в итоге странам Запада приходится "заметать следы".

"Они отказывают нам в том, чтобы был проведен брифинг с участием всех экспертов, которые в Восточной Думе в апреле 2018 года расследовали данный инцидент", - указал глава МИД РФ.

Кроме того, по его словам, необходимо как можно быстрее размежевать террористические группировки и оппозицию в сирийском Идлибе, чтобы пресечь провокации со стороны экстремистов. "Основную роль в этом [размежевании] должна сыграть Турция", - указал Лавров.

При этом он вновь подтвердил готовность российской и сирийской армий жестко реагировать на провокации террористов, в том числе в отношении военно-воздушной базы Хмеймим.