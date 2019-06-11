В Совфеде считают, что выборы в Казахстане прошли демократично и прозрачно

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сенаторы, участвовавшие в наблюдении за выборами президента Казахстана, отметили, что голосование прошло демократично, прозрачно и без серьезных нарушений. Об этом заявила журналистам во вторник председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"От Совета Федерации была группа сенаторов, которая осуществляла мониторинг выборов президента Казахстана. Была также представительная делегация Межпарламентской ассамблеи СНГ. Коллеги доложили сегодня утром результаты. Они отметили, что выборы прошли организованно, без каких-либо серьезных нарушений, подготовленные, демократичные прозрачные", - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что победу на выборах одержал Касым-Жомарт Токаев. "В своем выступлении после выборов он сказал (на мой взгляд, это важно), что Казахстан будет продолжать внутреннюю и внешнюю политику, которая была определена первым президентом республики, в том числе укреплять, развивать и расширять связи и сотрудничество с РФ", - сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что Казахстан видит в России стратегического партнера. "Имеется в виду углубление как двусторонних отношений, так и в рамках Евразийского экономического союза, одним из главных инициаторов создания которого был первый президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев", - добавила Матвиенко.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, впервые за годы независимости страны в них не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Победу на выборах одержал Токаев, набрав 70,96% голосов избирателей. Его инаугурация состоится 12 июня.

10 июня в миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами заявили, что предвыборная кампания и день голосования прошли в спокойной обстановке, но не без нарушений, в том числе в процессе подсчета голосов.