Эксперт: Китай пойдет на диалог по ДРСМД лишь при снижении вооружений России и США в 7 раз

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пекин в случае попытки привлечь его к переговорам по ограничению ракетных вооружений потребует от Москвы и Вашингтона сократить стратегические наступательные вооружения в семь раз. Такое мнение выразил во вторник академик РАН, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов на V Международном форуме "Примаковские чтения".

Эксперт отметил, что президент США Дональд Трамп, мотивируя выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), указывал на проблематику ядерного вооружения КНР. "Позиция Китая абсолютно предсказуема: первым делом Китай поставит вопрос о ракетах морского базирования, которых у американцев тысячи, у России, наверное, сотни и по которым есть огромное превосходство над Китаем", - сказал Арбатов.

Он пояснил, что если Пекин согласится сократить ракеты средней дальности, то в ответ потребует от РФ и США уравнять с ним количество стратегических ракет. "Это означало бы снижение относительно потолков Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в семь раз для России и США", - сказал эксперт.

2 февраля США приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Трамп пригрозил, что Вашингтон через шесть месяцев выйдет из договора, если РФ не выполнит определенные требования, касающиеся этого соглашения. В тот же день президент России Владимир Путин объявил о приостановке Москвой участия в ДРСМД. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике, подчеркнув, что американская сторона должна сама созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.

Через несколько дней Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД, сопровождающегося расширением его состава участников, имея в виду в первую очередь Китай.

Ситуация вокруг ДРСМД заставляет опасаться за судьбу СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году. Он может быть продлен на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.