Рябков и Томпсон впервые обсудят стратегическую стабильность после приостановки ДРСМД

ПРАГА, 12 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков проведет в среду в столице Чехии консультации по стратегической стабильности со своей американской коллегой, заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Как сообщил ТАСС в преддверии переговоров сам Рябков, РФ на встрече поднимет все вопросы: от ситуации вокруг российско-американского Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до проблематики Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Примечательно, что предстоящие консультации станут первой встречей Рябкова и Томпсон после приостановления Вашингтоном и, как следствие, Москвой участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В предыдущий раз дипломаты проводили переговоры в январе на полях встречи старших должностных лиц постоянной "пятерки" Совета Безопасности ООН в Пекине. Тогда в ходе консультаций, которые продлились менее часа, сторонам не удалось добиться продвижения по вопросу ДРСМД из-за ультимативной позиции американцев и их неготовности к диалогу, а через пару дней президент США Дональд Трамп объявил о решении приостановить участие в договоре.

Однако на этот раз в Москве рассчитывают на успех. По словам Рябкова, нынешняя встреча должна стать началом определенного процесса, а не "одноразовым мероприятием". "По крайней мере на это нас настраивают наши руководители", - добавил он.

Решение необходимо

Место проведения предстоящих консультаций Рябкова и Томпсон, безусловно, символично. Ведь именно в Праге в апреле 2010 года тогдашние президенты РФ и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали СНВ-3, на основе которого стороны условились о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Сегодня до окончания срока действия договора остается менее двух лет, но его судьба до конца не ясна. Переговоры с Россией о его продлении до сих пор никто не ведет, хотя Москва уже не раз подтверждала свою готовность к такому процессу.

Как известно, российская сторона выступает за продление СНВ-3 на пять лет. Общаясь с журналистами на полях научно-экспертного форума "Примаковские чтения" накануне консультаций, Рябков вновь подтвердил эту позицию, отметив, что продление договора позволит, как минимум, выиграть время для согласования дальнейших шагов в сфере контроля над вооружениями, которая нуждается в реставрации.

Вместе с тем однозначная позиция по данному вопросу в Вашингтоне до сих пор не выработана. Как сообщил специальный помощник президента США Тим Моррисон, глава американской администрации примет решение о судьбе договора только в 2020 году. "Президент Трамп считает, что у нас есть время для того, чтобы добиться более эффективного режима контроля над вооружениями", - пояснил Моррисон.

В Москве же уверены, что в случае прекращения действия СНВ-3 не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружения. Вместе с тем, как ранее заявил президент России Владимир Путин, новейшие системы гиперзвукового оружия, имеющиеся у РФ, "гарантированно обеспечат безопасность страны на достаточно длительную перспективу".

Война недопустима

Еще одной темой предстоящей встречи Рябкова и Томпсон, как ожидается, станет ситуация вокруг ДНЯО и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам Рябкова, Россия строжайшим образом соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний, в то время как администрация Трампа анонсировала решение не ратифицировать договор. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что данное решение может нанести серьезный удар по международной безопасности: "Предостерегаем коллег из Вашингтона от очередной крупнейшей ошибки, которую они могут совершить".

Более того, как заявил в ходе своего выступления на "Примаковских чтениях" министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва и Вашингтон должны успокоить весь остальной мир и принять совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война "не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима". "Наше предложение находится на рассмотрении американской стороны", - указал глава российского дипведомства.

Требования нереалистичны

Очевидно, что на российско-американских консультациях по стратегической стабильности стороны затронут и вопрос будущего ДРСМД. Россия на разных уровнях неоднократно отвергала обвинения Вашингтона в якобы имеющем место нарушении Москвой положений договора. Так, по мнению Рябкова, требования США к РФ в одностороннем порядке уничтожить ракету 9М729 продиктованы совсем другими соображениями, а именно желанием нарастить ядерный потенциал на фоне увеличившихся возможностей других государств в этой области.

В связи с этим, как сообщил журналистам замминистра, на встрече с Томпсон он укажет на нереалистичность подобных требований. "Никакого элемента логики здесь не присутствует, никакого отношения к реальности эти требования не имеют и не могут иметь, - подчеркнул Рябков. - Мы говорим об этом открыто и будем объяснять это нашим американским коллегам, в том числе в среду, когда я встречусь с госпожой Томпсон в Праге".