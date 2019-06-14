В Совфеде заявили, что Россия близка к возвращению во все структуры ПАСЕ в 2019 году

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Россия близка к тому, чтобы в этом году вернуться к работе во всех структурах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в пятницу сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров на пресс-конференции в ходе 20-й Ассамблеи сенатов Европы в Париже.

"Сегодня у нас есть осторожный оптимизм по поводу возможности полноценного возвращения [в ПАСЕ]. Благодаря активной позиции парламента Франции, Сената Франции и председателя Сената, я его даже поблагодарил, я могу сказать, что мы близки на 90% к тому, чтобы в этом году вернуться к работе во всех структурах и органах ПАСЕ", - сказал Федоров, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Он добавил, что "в целом истеблишмент заинтересован в том, чтобы снять все блокировки к участию российской делегации в работе Ассамблеи".