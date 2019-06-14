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Нападение на танкеры в Оманском заливе

Слуцкий: истерия США вокруг ЧП с танкерами призвана раскачать ситуацию вокруг Ирана

При этом видео, предоставленные Вашингтоном, носят "весьма расплывчатый характер", заявил глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. США планомерно раскачивают ситуацию вокруг Ирана, нагнетая истерию вокруг инцидента с танкерами в Оманском заливе. Такое мнение в пятницу журналистам выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Нагнетание истерии со стороны США из-за инцидента в Оманском заливе может говорить о планомерном раскачивании ситуации вокруг Ирана. Так называемые видеодоказательства Вашингтона о причастности Тегерана к атаке на два танкера носят весьма расплывчатый характер", - сказал он, сравнив их с фейковыми репортажами о "спасении" сирийцев организацией "Белые каски".

По мнению Слуцкого, необходимо независимое расследование инцидента, за которое высказались бы все члены СБ ООН. "Только потом можно будет судить о том, кто виноват, и предлагать какие-то меры воздействия", - сказал он.

Слуцкий также напомнил, что 7 июля истечет срок ультиматума Ирана по вопросу об участии в Совместном всеобъемлющем плане действий, призванном гарантировать мирный характер иранской ядерной программы. "Вместо создания негативного фона и искусственной напряженности нужно продолжать диалог для недопущения обрушения ядерной сделки и выхода иранской стороны из ДНЯО. Иначе может быть нанесен урон глобальной безопасности", - резюмировал Слуцкий.

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СШАИранРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичНападение на танкеры в Оманском заливе
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