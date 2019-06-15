МИД России ждет от нового правительства Молдавии шагов по развитию отношений с Москвой

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия удовлетворена мирным разрешением политического кризиса в Молдавии и ждет от нового правительства республики шагов по развитию взаимодействия двух стран. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ.

С чего все начиналось

Хронология политического кризиса в Молдавии. С чего все начиналось

"Удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии, - отметили в российском дипведомстве. - В числе важнейших вызовов, стоящих перед новыми властями, - решение назревших задач в сфере демократизации внутриполитических процессов, а также социально-экономического развития страны".

"Ожидаем со стороны нового правительства в Кишиневе конструктивных шагов по продвижению российско-молдавского взаимодействия в различных областях, - добавили в МИД. - В Москве к этому готовы".