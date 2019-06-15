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Политический кризис в Молдавии
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МИД России ждет от нового правительства Молдавии шагов по развитию отношений с Москвой

На Смоленской площади также выразили удовлетворенность мирным разрешением политического кризиса в республике
Здание Министерства иностранных дел РФ Геннадий Хамельянин/ТАСС
Описание
Здание Министерства иностранных дел РФ
© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия удовлетворена мирным разрешением политического кризиса в Молдавии и ждет от нового правительства республики шагов по развитию взаимодействия двух стран. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ.

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"Удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии, - отметили в российском дипведомстве. - В числе важнейших вызовов, стоящих перед новыми властями, - решение назревших задач в сфере демократизации внутриполитических процессов, а также социально-экономического развития страны".

"Ожидаем со стороны нового правительства в Кишиневе конструктивных шагов по продвижению российско-молдавского взаимодействия в различных областях, - добавили в МИД. - В Москве к этому готовы".

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РоссияМолдавияПолитический кризис в Молдавии
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